Çataltepe şehitleri dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi Galyan bölgesinde bulunan Çataltepe Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Anma programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Maçka Galyan Çataltepe Şehitliği Derneği Başkanı Ali Himmet İskenderoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Turan Ülküsü Kalkınma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kenan Kuru, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve vatandaşların yer aldı.

Çataltepe Şehitliği anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yaptığı konuşma da , "110 sene önce kahramanlık göstererek yüzlerce vatan evladının toprağa düştüğü Çataltepe'de şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Onların sayesinde ayaktayız" dedi.

GENELKURMAY İLE YAZIŞMALAR YAPTIK

Çataltepe şehitlerine yönelik merhum amcası Ali Fahri Genç'in de uzun yıllar araştırma yaptığını belirten Başkan Genç, "Ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Genelkurmay ile yıllar süren yazışmalar yaptık. Önceleri bilgi alamadık ama ısrarlı yazışmalar sonucunda şehitlerimiz ile ilgili resmi rakamlar ortaya çıktı. Bu işe vesile olan amcamı da huzurlarınızda rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. İnşallah hepimiz şehitlerimizin şefaatine nail oluruz" diye konuştu.

GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Çataltepe Şehitliği için önemli çalışmalar yapacaklarını da vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: "Burayı inşallah hep beraber el ele verip daha da güzelleştireceğiz. Eğer şehitlerimizin sayesinde ilelebet bağımsız Türk devletiysek vefamızı da göstereceğiz. Yollarımızın durumunu da gördüm. Bu konuyu valimizle de paylaşacağım. İnşallah hem bakanlığımızın hem de Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden, Maçka ve Yomra belediye başkanlarımızla, değerli kaymakamımızla el ele vererek yollarımızda daha güzel çalışmalar yapacağız. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum "dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör