Çatıdan düşen baba ve oğlu hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde çatı tamir eden baba ve oğlu, aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Çatı tamirat işi yapan Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), tamir için evin çatısına çıktı. Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgârın savurduğu baba ve oğlu, aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Muharrem Barışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Barışık da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.