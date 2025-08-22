Çatıdan tırmanıp hırsızlık yaptı: Yakalanınca "Hatırlamıyorum" dedi

Akılalmaz olayda, 16 Ağustos akşamı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde yaşayan T. K. ve eşi, yakınlarına ziyarete gitti. Onların yokluğunu fırsat bilen şüpheli S.A., müstakil evin çatısına tırmanıp içeri girdi. Şüpheli, yatak odasında bulunan gardıroptaki 38 bin lirayı alıp hızla uzaklaştı.Eve döndüğünde paraların kaybolduğunu fark eden T.K., polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin S.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Yüreğir ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.