Adana’daki silahlı çatışmanın nedeni ortaya çıktı

AĞIR YARALANDI

Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sokakta yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Deniz'in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.