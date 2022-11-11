Adana’daki silahlı çatışmanın nedeni ortaya çıktı

Adana'da 24 yaşındaki Mazlum Deniz'in ağır yaralandığı silahlı çatışmanın, sosyal medyada küfürleşme nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Çatışmaya karıştığı belirlenip gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay, 2 Kasım gecesi Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Muhammet Salih İ. ve Hüseyin A. sosyal medya üzerinden küfürleşti. Sokakta karşılaşan iki husumetli tekrar tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya tutuşan Muhammet Salih İ. ile arkadaşları Mithat A. ve Selçuk A., tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki Hüseyin A., Mazlum Deniz, Caner Ç., Ümit Taylan S. ve Ahmet Enes A.'nın da karşılık vermesiyle sokakta çatışma çıktı.
AĞIR YARALANDI
Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sokakta yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Deniz'in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
DAHA ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRADI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Hüseyin A.'nın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan hastanede tedavisi süren Deniz'in, 17 Ekim'de otomobiline düzenlenen kalaşnikoflu saldırıdan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A., Ahmet Enes A. ile Muhammet Salih İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.