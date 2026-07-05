Çavuşoğlu Gölü yeniden canlandı

KONYA'NIN Ilgın ilçesindeki kuş cenneti Çavuşçu Gölü, geçen yıl tamamen kurumasının ardından bu yıl yağışlar ve dağlardaki kar sularıyla yeniden su tuttu. 27 kilometrekarelik alana sahip gölde, nisan ayında 16 milyon metreküp olarak ölçülen su miktarı 30 milyon metreküpe yaklaştı. Ördek, kaz, flamingo, pelikan, balıkçıl ve sakar meke gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, göç döneminde yeniden kuşların uğrak noktası oldu. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, gölün yeniden canlanmasının hem kuş gözlemcilerini hem de Ilgın halkını sevindirdiğini belirterek, bölgenin yeniden doğa turizmi açısından hareketlendiğini söyledi. DHA

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