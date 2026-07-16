Çay bahçesine çağrıldı, acımadan katledildi

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi Hikmet Eser ise konuşmak için çay bahçesinde bir araya gelen 40 yaşındaki Hülya Eser, eşinin silahlı saldırısına uğradı. Hikmet Eser'in 3 el ateş ederek ağır yaraladığı talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayın ardından katil zanlısı gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Eser ile boşanma aşamasında olduğu eşi Hikmet Eser, konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet Eser, yanında bulunan tabancayla eşi Hülya Eser'e üç el ateş etti.

Ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ik müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hülya Eser, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil, olay yerinde gözaltına alındı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.