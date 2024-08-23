Çay içme bahanesiyle yaşlı kadının evini soydular

İstanbul Fatih'te pazar alışverişi yapan 85 yaşındaki Yüksel Ö.'nün yanına gelen Esra Ö. (19) ile kendisine hamile süsü veren Türkan G. (49), "Biz komşuyuz. Ne zamandır ziyarete gelip çay vermek istiyoruz" dediler. Bunun üzerine başına geleceklerden habersiz olan yaşlı kadın, şüphelileri eve davet etti. Esra Ö., yaşlı kadına "Bana miras kaldı. Saklamak istiyorum. Nerede saklayacağımdan emin olamıyorum. Sen kendi eşyalarını nerede saklıyorsun?" dedi. Yüksel Ö. ise eşyalarını yatak odasında gardırobun içinde sakladığını söyledi. Bunun üzerine Türkan G. namaz kılma bahanesiyle yatak odasına gitti ve mağdurun altınlarını çalarak diğer şüpheliyle beraber evden çıktı.Yapılan incelemede şüphelilerin benzer suçlardan 3 dosyalarının olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler Esra Ö. ve Türkan G. hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.