Çaycı değil kinci

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çayevi'ne giden çarşaflı kadınlar, burada işletme sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı. İşletme sahibi Murat Ardahanlı, kadınlara "Hadi kalkın buradan, kalk" diye bağırdı. Neye uğradıklarını şaşıran kadınlar, işletme sahibiMurat Ardahanlı'ya "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan olay büyük tepki topladı.Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat Ardahanlı'yı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla çayevinde gözaltına aldı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Ardahanlı, olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P.D.'nin şikâyetçi olmaması üzerine savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.