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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Çaycı değil kinci

Çay içen kadınları çarşaflı oldukları için kovan işletme sahibi gözaltına alındı. Belediye, çayevinin ruhsatını incelemeye aldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çaycı değil kinci
İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çayevi'ne giden çarşaflı kadınlar, burada işletme sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı. İşletme sahibi Murat Ardahanlı, kadınlara "Hadi kalkın buradan, kalk" diye bağırdı. Neye uğradıklarını şaşıran kadınlar, işletme sahibi



Murat Ardahanlı'ya "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan olay büyük tepki topladı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat Ardahanlı'yı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla çayevinde gözaltına aldı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Ardahanlı, olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe P.D.'nin şikâyetçi olmaması üzerine savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Çaycı değil kinci
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