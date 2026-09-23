“Çaycılar Grubu”na operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. "Çaycılar Grubu" isimli oluşum içerisinde yer aldığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Kilis ve İstanbul'da şüphelilere ait 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet fişek ve 8,84 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve her türlü illegal yapı ve oluşumun adli makamlara teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.