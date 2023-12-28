Çaycuma’da uzman çavuş imam nikahlı eşine kurşun yağdırdı: Gözaltına alındı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, uzman çavuş M.D. imam nikahlı eşi Y.D. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmaya başladı. Muharremşah Köyü'nde gerçekleşen bu trajik olayda, sözlü başlayan tartışma zamanla büyüdü. M.D, olay yerine yakın bir ormanlık alanda, elindeki silahı kullanarak Y.D.'ya karşı 10 el ateş etti. Bu acı olay sonucunda Y.D. hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Olay ilçeye bağlı Muharremşah Köyü'nde meydana geldi. Köyde ikamet eden uzman çavuş M.D, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Y. D ile tartışmaya başladı.

Sözlü başlayan tartışma büyüyünce M.D, eline geçirdiği silahla Y.D'yi ormanlık alanda 10 el ateş ederek öldürdü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Y.D'nin olay yerinde öldüğü tespit edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Y.D'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, M.D'nin jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin 3 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.