Çayeli’nde heyelanda 2 ev toprak altında kaldı

İlçeye bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Evlerin boş olması can kaybına neden olmazken risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi. Toprak altında kalan evlerde kimse olmaması sevindirirken, evlerin heyelandan önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Toprak kayması sonrası bölgeye AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilirken, Derecik köy yolu ulaşıma kapandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yaşanan heyelanda kayan toprak dereye kayması sonrası kapanmış ve baraj oluşumuna sebebiyet verdi. Yaşanan baraj sonrası derenin suyu bölgede tehlike arz etmesi sonrası uyarılarda bulunuldu. Çayeli Belediyesinden yapılan uyarıda; "Sabah saatlerinde İlçemize bağlı Derecik Köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle dere güzergahı kapanmış ve baraj oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bölgedeki tehlikeli durum devam etmektedir. Olası bir sel baskını durumuna karşı güzergahta bulunan vatandaşlarımızın tedbir ve önlemlerini almalarını rica ederiz" denildi.

VALİLİK UYARDI

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede heyelan riski olan bölgelerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada son 24 saat içinde Rize'de etkili olan yağışlar nedeniyle Sel, Su ve Heyelan riskleri önemli ölçüde artmıştır. Bu süreçte can ve mal kaybını önlemek adına Heyelan Tehlikesi olan dik yamaçlardan ve dere yataklarından uzak durulması, Su baskını riski olan bölgelerden geçmemeye özen gösterilmesi, Araçla seyahat edenlerin su birikintilerinin olduğu yollardan kaçınılması istendi.