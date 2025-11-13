Çayırova’da çakmak faciası: 2 Yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının, 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı öğrenildi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle ev duman altında kalırken, aile kendi imkânlarıyla çocuklarını kurtarmaya çalıştı.Yangının çıktığı saatlerde evde bulunan anne Hasret A. ve baba Tayfur A. çocuklarını dışarı çıkarmaya çalıştı ancak alevlerin etkilediği 2 yaşındaki Ersin A., ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Hasret A., baba Tayfur A. ve çocukları Yağmur A. (3) ile yangına neden olan Efe A. (4) dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre yangının çocuk odasında çakmakla oynanması sonucu başladığı değerlendirilirken, olay çevrede büyük üzüntüye neden oldu.