Çayönü’nde 9 bin yıllık bakır atölyesi bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen kazılarda, M.Ö. 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik madencilik işliği ortaya çıkarıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığındaki kazılarda, işliğin çevresinde en az 6 dikme deliği, merkezinde ise taş döşemeli çalışma alanı tespit edildi. İşlikte ve çevresinde bulunan malakit örneklerinin sayısı çalışmaların genişletilmesiyle 42'ye ulaştı. Buluntular arasında ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş malakitlerin yanı sıra bakır boncuklar ve çeşitli bakır nesneler bulundu. Veriler, Çayönü'nde üretimin ham madde kullanımının ötesine geçerek uzmanlaşmış faaliyetlere dönüştüğünü gösterdi. M.Ö. 6800-6600 yıllarına tarihlenen Proto-Hassuna kültürüne ait çanak çömlekler de bulundu.

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