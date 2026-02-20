SON DAKİKA… Cehennem Necati hakkında 35 yıla kadar hapis istemi! İddianame dikkat çeken Ayhan Bora Kaplan detayı

SİLAH KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİLER

Coşkun Necati Arabacı suç örgütünün karıştıkları eylemlerin birçoğunda silah kullanmaktan çekinmediği, örgüt mensuplarının devamlı olarak silah bulundurdukları, silah tedarik etme noktasında herhangi bir sıkıntı çekmedikleri tespit edildi. Öte yandan çok kolay silah elde edebildikleri, silahın tedariki, kullanılması, saklanması, nakli ve deşifre olmama konularında da deneyimli oldukları belirlendi.

'SİLAHLARI İYİ GÖMÜN' TALİMATI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Servet Şengül'ün, Recep Ö. isimli bir şahısla yaptığı telefon görüşmesinde Recep Ö.'nün Servet Şengül'den silah istediği, Şengül'ün ise internet veri tabanlı program olan Whatsapp üzerinden aramasını isteyerek görüşmeyi sonlandırdığı böylece olası bir dinlemeye karşın tedbirli davrandığı değerlendirildi. Öte yandan örgüt yöneticisi Adem Papağan'ın, Hüseyin Ç. isimli şahısla yaptığı bir görüşmede ise Hüseyin isimli şahsa nereden geldiğini sorduğu, Hüseyin'in 'Yuva' olarak belirtilen yerden geldiklerini, bahse konu yerde memurların olduğunu, bunun üzerine Adem Papağanı'ın silahların "İyi gömülmesini" isteyerek suç unsurlarının ele geçirilmemesi için tedbirli davranılmasını istediği tespit edildi.