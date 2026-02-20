SON DAKİKA… Cehennem Necati hakkında 35 yıla kadar hapis istemi! İddianame dikkat çeken Ayhan Bora Kaplan detayı

Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın geçtiğimiz temmuz ayında sabah saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Arabacı, sevk edildiği İzmir Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TAHLİYE EDİLDİ İTİRAZ İLE TUTUKLANDI
Öte yandan ilerleyen süreçte İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklu yargılanması sağlandı.
35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Coşkun Necati Arabacı ve birlikte hareket ettiği belirlenen 13 örgüt üyesine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
KORKUTUCU GÜÇ İLE MAL VARLIKLARINA ÇÖKTÜLER
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı'nın beraberindeki 13 şüpheli ile birlikte İzmir başta olmak üzere yaz aylarında halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelerde meydana gelen olaylar içerisinde yer aldıkları, bahse konu iş yerleri üzerinde ağırlık kurmaya çalıştıkları ve örgüt üyelerinin Coşkun Necati Arabacı etrafında organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Değerlendirilen olaylar ve ihbarlar çerçevesinde Arabacı örgütünün kalabalık gruplar halinde gezerek halk karşısında korkutucu bir güç oluşturmaya
çalıştıkları, elde ettikleri bu korkutucu güce dayanarak işletme sahibi insanların mal varlıklarına hiçbir bedel ödemeden veya piyasanın altında bedeller ödeyerek el koydukları belirlendi.
SİLAH KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİLER
Coşkun Necati Arabacı suç örgütünün karıştıkları eylemlerin birçoğunda silah kullanmaktan çekinmediği, örgüt mensuplarının devamlı olarak silah bulundurdukları, silah tedarik etme noktasında herhangi bir sıkıntı çekmedikleri tespit edildi. Öte yandan çok kolay silah elde edebildikleri, silahın tedariki, kullanılması, saklanması, nakli ve deşifre olmama konularında da deneyimli oldukları belirlendi.
'SİLAHLARI İYİ GÖMÜN' TALİMATI
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Servet Şengül'ün, Recep Ö. isimli bir şahısla yaptığı telefon görüşmesinde Recep Ö.'nün Servet Şengül'den silah istediği, Şengül'ün ise internet veri tabanlı program olan Whatsapp üzerinden aramasını isteyerek görüşmeyi sonlandırdığı böylece olası bir dinlemeye karşın tedbirli davrandığı değerlendirildi. Öte yandan örgüt yöneticisi Adem Papağan'ın, Hüseyin Ç. isimli şahısla yaptığı bir görüşmede ise Hüseyin isimli şahsa nereden geldiğini sorduğu, Hüseyin'in 'Yuva' olarak belirtilen yerden geldiklerini, bahse konu yerde memurların olduğunu, bunun üzerine Adem Papağanı'ın silahların "İyi gömülmesini" isteyerek suç unsurlarının ele geçirilmemesi için tedbirli davranılmasını istediği tespit edildi.
ALACAK TAHSİL ETTİLER
İddianamede suç örgütü profilinin ekonomik kazanç anlamında geniş bir yelpaze içerisinde faaliyet gösterdiği, bu faaliyetlerinin en başında alacağını tahsil edemeyen şahısların alacaklarını tahsil etme faaliyetlerinde bulundukları belirlendi. Alacak konularında baskı ve şiddet eylemlerini gerçekleştirdikleri, örgütün yapısı gereği sürekli olarak suça yönelik faaliyet göstermekle birlikte elde ettiği kazançların çoğunluğunun suçtan elde ettiği haksız kazanç olduğu tespit edildi. Örgüt mensuplarının herhangi bir gelir getirici ticari işletme ve gayrimenkul geliri gibi gözle görülür gelir getirici faaliyetlerine rastlanılmadı ve örgütün gelir kaynaklarının haksız ekonomik gelir elde etmek amaçlı olduğu, örgüt lider-yönetici ve üyelerinin bu işleri meslek haline getirerek yaşam sürdüğü saptandı.
BAŞARILI ÜYELER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Suç örgütünün lider ve yönetici konumunda bulunan mensuplarının örgüt içerisinde kendileri ile birlikte hareket eden ve örgüte yeni kazandırılan üyeleri örgüt içinde aldıkları konum itibariyle başarılı olmaları durumunda ödüllendirerek daha üst bir noktaya getirdikleri, yine kendileri ile birlikte hareket eden örgüt mensuplarının örgüt lider ya da yöneticilerinin talimatı olmaksızın bir olaya karışmaları durumunda ceza sistemini devreye sokarak mensupları üzerinde korku ve baskı kurdukları da değerlendirildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve örgüt yöneticisi Adem Papağan'ın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Nazlı M., ifadesinde Adem Papağan'a örgüt içerisindeki hizmetlerinden kaynaklı örgüt lideri Coşkun Necati Arabacı tarafından Porche marka araç hediye ettiğini söyledi.
AYHAN BORA KAPLAN SORULDU
Hazırlanan iddianamede örgüt lideri Çoşkun Necati Arabacı'ya, organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile olan ilişkisi soruldu. Arabacı o soruya şöyle yanıt verdi: "Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yok. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Kendisi Çeşme'ye geldiğinde birkaç defa yemek yemek için gelmişti. Orada yanına gittim, yemek yedik. Bir defa da İzmir'de bir restoranda birlikte yemek
yedik. Oradayken beni yemek yemeye davet etti. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşmüşlüğüm yok."
Öte yandan Arabacı kendisine yöneltilen tüm suçlamaları da reddetti.