Cehrilik lalesini koparmanın cezası 557 bin lira

Yozgat'ın doğal zenginliklerinden biri olan ve endemik bir tür olarak bilinen Cehrilik lalesi, bu yıl da renkli görüntüleriyle kendini gösterdi. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Cehrilik bölgesinde kendiliğinden yetişen bu nadide çiçek, hem görsel şölen sunuyor hem de arılar için önemli bir polen kaynağı olarak doğaya katkı sağlıyor. Şakayıkgiller familyasına ait olan ve antioksidan bileşikler içeren Cehrilik lalesi, yılda sadece bir kez çiçek açıyor. Açtıktan sonra ise 15 gün gibi kısa bir ömre sahip olması nedeniyle vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için bölgeye akın ediyor. Bu hassas bitkiyi koparmanın cezası ise 557 bin 212 lira.