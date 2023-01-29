Haberler Yaşam Haberleri Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır?
Giriş Tarihi: 29.1.2023 22:24 Son Güncelleme: 29.1.2023 22:24

Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 29 Ocak 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (29 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 OCAK 2023)

ATV ile 29 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır?

A- Çekiç atma, cirit atma, disk atma
B- Cirit atma, çekiç atma, disk atma (CEVAP)
C- Disk atma, cirit atma, çekiç atma
D- Cirit atma, disk atma, çekiç atma


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Çekiç atma, cirit atma ve disk atma dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır?
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