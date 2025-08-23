Çekicinin çarptığı otomobilde 3 kişi öldü

Trafik kazası Hassa'nın Girne Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Kavşakta A.B. yönetimindeki plakalı otomobil, A.U.C. idaresindeki plakalı çekici ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir ile Z.K., A.B. ve S.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Beyza Hayriye Bedir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenilirken, Polis ekipleri çekici sürücüsünü gözaltına aldı.