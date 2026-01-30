Haberler Yaşam Haberleri Çekilmeyen el freni can aldı!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 22:35

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, el freninin çekilmemesi sonucu hareket eden traktör Hüseyin Öztürk’ü ezdi. Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Traktörüyle evine giden çiftçi Hüseyin Öztürk, araçtan inip evin avlu kapısını açmak istedi. El freninin çekilmemesi sonucu hareket eden traktör, Hüseyin Öztürk'ü ezdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

