Çekirge kaçakçılarına 1,4 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz çekirge toplayan yabancı uyruklu iki kişiye 1.4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Biyokaçakçılara göz açtırmadıklarını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1.4 milyon lira idari para cezası uyguladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eşgüdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör