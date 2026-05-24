Çekmeköy’de feci kaza bariyerlere çarpan tır alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki canlı hayvan nakil tırı Reşadiye bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yanan tır söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, tır kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, tırın kurbanlık taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.