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Giriş Tarihi: 11.06.2026 08:44

Çekmeköy’de feci kaza! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti!

Çekmeköy'de meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan korkunç olayda, 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çekmeköy’de feci kaza! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti!
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Olay saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 06 CVR 047 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇEKMEKÖY #KAZA

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