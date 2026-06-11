Çekmeköy’de feci kaza! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör