Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Trafik kavgasının kurbanı olan anne son yolcuğuna uğurlanıyor

TRAFİK KAVGASI KANLI BİTTİ: OTOBÜS ŞOFÖRÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Deniz Şengül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 4 kişi daha yaralandı. Hem otobüs şoförü hem de motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı.