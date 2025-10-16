Çekmeköy'de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı | Video 16.10.2025 | 15:52 Çekmeköy'de İETT otobüsünün durağa çarptığı kazada yaralanarak hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün (35) cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çekmeköy'de dün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemesi tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın ikindi namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Baklalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.