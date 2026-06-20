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Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:41

Çekmeköy'de kaza! Kontrolden çıkan araç ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

Çekmeköy'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Çekmeköy’de kaza! Kontrolden çıkan araç ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Ömerli-Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇEKMEKÖY

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Çekmeköy'de kaza! Kontrolden çıkan araç ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı
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