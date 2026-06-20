Çekmeköy’de kaza! Kontrolden çıkan araç ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör