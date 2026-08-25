Çekmeköy’de korkunç olay: Cani kocasından 4 saat işkence gördü! O video sonrası harekete geçildi...





"ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALMASINI İSTEMİYORUM"

Yaşadığı 3 kez ölümden dönme anlarının ardından kamuoyuna ve yetkililere seslenen mağdur kadın, "Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Kim var kim yok haber verin, herkesi etiketleyin. Ben 3 gün önce öldürülmek istendim ve bir daha ölmek istemiyorum" ifadeleriyle destek istedi.



EMNİYET HAREKETE GEÇTİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

İncelenen şikayet ve ihbarlar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri 22 Ağustos günü adrese giderek çalışma başlattı. Yapılan incelemedi, çift arasında ailevi geçimsizlik bulunduğu, olay günü çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şiddetin meydana geldiği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Uğur Atılkan (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör