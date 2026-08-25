Çekmeköy’de korkunç olay: Cani kocasından 4 saat işkence gördü! O video sonrası harekete geçildi...

İstanbul Çekmeköy'de iki çocuk annesi 30 yaşındaki S.N.A., evli olduğu erkek Uğur Atılkan (35) tarafından 4 saat boyunca ağır şiddet ve işkenceye maruz kaldığını açıklayarak yardım çağrısında bulundu. Cuma günü meydana gelen olayın ardından sosyal medya hesabından sesini duyurmaya çalışan mağdur kadın, "Belki haberlerden kadın cinayeti kurbanı diye izleyecektiniz ama ölmedim" diyerek yaşadığı kabusu anlattı.
4 YILLIK KABUS VE ŞİDDET İDDİASI
Mağdur S.N.A., eşinin ağır madde bağımlısı olduğunu, uyuşturucu kullanımına bağlı olarak paranoyak ve şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti. 4 yıldır çocuklarıyla birlikte adeta hapis hayatı yaşadığını ifade eden kadın, sürekli tehdit, hakaret ve şantajla eve geri getirildiğini aktardı. Şüphelinin, dışarıya karşı "mutlu aile" izlenimi vermek için kendi telefonundan zorla fotoğraflar paylaştığını iddia etti.
"4 SAAT BOYUNCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"
Olay günü alkol ve madde alan Uğur Atılkan'ın aniden saldırganlaştığını belirten S.N.A., betona yatırılarak dakikalarca darbedildiğini söyledi. Şüphelinin kendisini önce kabloyla, ardından kemerle boğmaya çalıştığını, vücudunda sigara söndürdüğünü ve bıçakla tehdit ettiğini vurgulayan talihsiz kadın, saldırganın cinayeti ve sonrasındaki katliamı planladığını dile getirdi. Saldırganın üstündeki kanları temizlemek için banyoya gitmesini fırsat bilen S.N.A., evden kaçarak hayatta kalmayı başardı.
"ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALMASINI İSTEMİYORUM"
Yaşadığı 3 kez ölümden dönme anlarının ardından kamuoyuna ve yetkililere seslenen mağdur kadın, "Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Kim var kim yok haber verin, herkesi etiketleyin. Ben 3 gün önce öldürülmek istendim ve bir daha ölmek istemiyorum" ifadeleriyle destek istedi.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
İncelenen şikayet ve ihbarlar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri 22 Ağustos günü adrese giderek çalışma başlattı. Yapılan incelemedi, çift arasında ailevi geçimsizlik bulunduğu, olay günü çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şiddetin meydana geldiği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Uğur Atılkan (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.