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Giriş Tarihi: 9.09.2026 09:54

Çekmeköy'de sokak ortasında 26 yaşındaki Fırat Yavşan 18 kurşunla infaz edilmişti! Polis şüphelilerin peşinde

İstanbul Çekmeköy’de 26 yaşındaki Fırat Yavşan araç içerisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede 18 boş kovan bulurken kaçan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çekmeköy’de sokak ortasında 26 yaşındaki Fırat Yavşan 18 kurşunla infaz edilmişti! Polis şüphelilerin peşinde
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede olan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 18 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan incelemelerde ölen kişinin 26 yaşındaki Fırat Yavşan olduğu belirlendi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #ÇEKMEKÖY

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Çekmeköy'de sokak ortasında 26 yaşındaki Fırat Yavşan 18 kurşunla infaz edilmişti! Polis şüphelilerin peşinde
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