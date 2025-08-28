Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı

İstanbul Çekmeköy Hüseyinli gişelerde, gişelere çarparak kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan otoyol jandarma aracına ve jandarma ekiplerinin işlem yaptığı bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı, yolun alt kısmına yuvarlanırken kazada 2'si jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Kaza Çekmeköy Hüseyinli Gişelerde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Hüseyinli istikametine gitmekte olan TIR, önce gişelere çarptı. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarında ve o sırada bir araca işlem yapmakta olan otoyol jandarma aracı ile işlem yapılan vatandaşa çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı yolun alt kısmına uçtu. Kazada iki jandarma personeliyle, jandarmanın işlem yaptığı bir vatandaş ve TIR'daki iki kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.