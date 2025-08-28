Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı
Kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan otoyol jandarma aracına ve jandarma ekiplerinin işlem yaptığı bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı, yolun alt kısmına yuvarlanırken kazada 2’si jandarma personeli 5 kişi yaralandı.
