Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı

Kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan otoyol jandarma aracına ve jandarma ekiplerinin işlem yaptığı bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı, yolun alt kısmına yuvarlanırken kazada 2’si jandarma personeli 5 kişi yaralandı.