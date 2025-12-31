Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu: Parktaki şüpheliden, zula evine baskın!

İstanbul'un her noktasında etkin bir şekilde sürdürülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri 24 Aralık'ta gelen ihbarın peşine düştü. Kirazlıdere Mahallesi'nde bir parkta 'şüpheli şahıslar var, narkotik madde satıyor olabilirler' şeklinde gelen ihbara göre harekete geçen ekipler hemen olay yerine gitti.

PARKTA NARKOTİK MADDE ALMAYI BEKLERKEN YAKALANDI

Bahse konu park içerisinde bulunan şüpheli şahıslardan biri durduruldu. Ekipler şüpheliye ne bekliyorsun diye sorduğunda narkotik madde almayı beklediğini ikrar edince şüpheli gözaltına alındı. Çekmeköy polisi teknik ve saha çalışması sonucu aynı mahallede bir rezidansa uyuşturucu ticaretinin yapıldığını tespit etti.

2 ŞÜPHELİ REZİDANSTA YAKALANDI

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler adres çevresinde gerekli önlemi aldıktan sonra baskın için harekete geçti. Rezidansa yapılan operasyonda şüpheli Yunus E.Y. ve Abdulmenav S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ZULA EVİNE BASKIN

Şüphelilerin zula evi olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda 4 bin 186 adet uyuşturucu hap, 71 adet 2x10 cm LSD emdirilmiş peçete, 10 adet 40x50 cm LSD emdirilmiş peçete, 3 parça halinde toplam 452 gram uyuşturucu madde sıvısı ele geçirildi. Ayrıca 26 gram taş kokain ile çelik yelek, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Polis şüphelilerin 2 ayrı adresinde de arama yaptı adreslerde suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheliler Abdulmenav S. ve Yunus E.Y. işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edildi.

ŞEHİT ARKADAŞLARINA ADADILAR

Uyuşturucu satıcılarına savaş açan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu geçtiğimiz haftalarda yine bir uyuşturucu operasyonu sırasında şehit verdikleri arkadaşları Emre Albayrak'a adadılar.