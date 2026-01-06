Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu: Tamamı yakalanıp tutuklandı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; 4 farklı adrese Özel Harekat destekli ve eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 411,61 gram uyuşturucu madde, satışa hazır 36 peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 15 mermi ele geçirildi.

Ü.K. isimli uyuşturucu madde satıcısının aranma kaydının olduğu ve 13 yıl yedi ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcılarının tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.