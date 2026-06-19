Çekmeköy’de yeni boşanan çiftin tartışması ölümle bitti! 9. kattan düşen karı koca hayatını kaybetti

Taşdelen Düşünür Sokak'ta bulunan bir sitede sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 9. kattaki daireden kavga seslerini duyan ekipler polisi arayıp kadına şiddet ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler hızla adrese geçti. Sitenin bahçesinde bir kadın bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gören ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cesetlerden birinin Şeyma Azın diğerinin ise bir süre önce boşandığı eski eşi Semih Öner'e ait olduğu belirlendi.

ÖNCE ESKİ KARISINI SONRA KENDİNİ ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 31 yaşındaki kadının olaydan önce eski eşi tarafından darp edildiği çiftin uzun süre kavga ettikleri öğrenildi. Çevredekilerinde verdiği ilk bilgilere göre eski kocanın tartışma sırasında önce Şeyma Azın'ı aşağı attığı ardından da kendisinin aşağı atladığı iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlatırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Korkunç olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.