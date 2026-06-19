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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:45

Çekmeköy'de yeni boşanan çiftin tartışması ölümle bitti! 9. kattan düşen karı koca hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy’de bir sitede kadına şiddet ihbarına giden ekipler bahçede bir süre önce boşanan çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde çiftin 9. katta oturan 31 yaşındaki Şeyma Azın ve 37 yaşındaki eski eşi Semih Öner oldukları öğrenildi. İddiaya göre çift tartışma yaşadı ardından önce kadın sonra da eski eş aşağı düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çekmeköy’de yeni boşanan çiftin tartışması ölümle bitti! 9. kattan düşen karı koca hayatını kaybetti
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Taşdelen Düşünür Sokak'ta bulunan bir sitede sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 9. kattaki daireden kavga seslerini duyan ekipler polisi arayıp kadına şiddet ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler hızla adrese geçti. Sitenin bahçesinde bir kadın bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gören ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cesetlerden birinin Şeyma Azın diğerinin ise bir süre önce boşandığı eski eşi Semih Öner'e ait olduğu belirlendi.

ÖNCE ESKİ KARISINI SONRA KENDİNİ ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 31 yaşındaki kadının olaydan önce eski eşi tarafından darp edildiği çiftin uzun süre kavga ettikleri öğrenildi. Çevredekilerinde verdiği ilk bilgilere göre eski kocanın tartışma sırasında önce Şeyma Azın'ı aşağı attığı ardından da kendisinin aşağı atladığı iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlatırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Korkunç olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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