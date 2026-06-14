Haberler Yaşam Haberleri Çekmeköy’deki korkunç kaza kamerada! Servis evin bahçesine uçtu: Şoför Ali Erol hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:29

Çekmeköy’deki korkunç kaza kamerada! Servis evin bahçesine uçtu: Şoför Ali Erol hayatını kaybetti!

İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen kazanın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine servis evin bahçesine metrelerce yüksekten uçtu. Evin duvarında hasar meydana gelirken 51 yaşındaki minibüs şoförü Ali Erol kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çekmeköy’deki korkunç kaza kamerada! Servis evin bahçesine uçtu: Şoför Ali Erol hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza dün saat 21.30'da Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Erol'un kullandığı 34 LET 412 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazada Ali Erol araçta sıkıştı.

EKİPLER SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla Erol sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför Ali Erol ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Erol, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çekmeköy'de servis minibüsü evin bahçesine uçtu! 1 ölü: O anlar kamerada

'GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTI'

Kazaya tanık olan Murat Küçük, "Biz gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Freni patlayan araç, buradan bir gürültüyle aşağı doğru indi. Biz geldiğimizde şoför araçta sıkışmıştı. 20 dakika kadar uğraştılar çıkarmak için. Şoförün bilinci kapalıydı" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Minibüs şoförünün hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün hızla ilerlediği sırada evin bahçesine uçtuğu anlar görülüyor. Minibüs bahçeye uçtuktan sonra evin duvarına çarparak durabiliyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÇEKMEKÖY #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekmeköy’deki korkunç kaza kamerada! Servis evin bahçesine uçtu: Şoför Ali Erol hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA