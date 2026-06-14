Çekmeköy’deki korkunç kaza kamerada! Servis evin bahçesine uçtu: Şoför Ali Erol hayatını kaybetti!

'GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTI'

Kazaya tanık olan Murat Küçük, "Biz gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Freni patlayan araç, buradan bir gürültüyle aşağı doğru indi. Biz geldiğimizde şoför araçta sıkışmıştı. 20 dakika kadar uğraştılar çıkarmak için. Şoförün bilinci kapalıydı" dedi.