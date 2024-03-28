Çekmeköy’ün geleceğini şekillendirecek projeler

Çekmeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ahmet Poyraz, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde açıkladığı 47 vizyon projeyle Çekmeköy'ün geleceğini şekillendirme konusunda emin adımlar atıyor. 2009 'da belediye başkanı olduktan sonra Çekmeköy'ü İstanbul'un parlayan yıldızı haline getiren, Başkan Poyraz,yeni dönüm projelerini özetle şöyle anlattı: "Metro tünellerini toprakla dolduranlardan Çekmeköy halkı hesap soracak. Seçimin kazanılmasının hemen akabinde bu metro hattı başlayacak. Taşdelen, Aydınlar Ve Güngören duraklarıyla; Alemdağ, Cumhuriyet, Çatalmeşe, Ekşioğlu,Kirazlıdere, Nişantepe, Reşadiye, Soğukpınar Ve Sultançiftliği Mahalleleri Üsküdar Metrosu ile buluşturulacak. Taşdelen bölgesini trafikten tamamen kurtaracağız Alparslan Türkeş Kültür Merkezi'ni bitireceğiz. Bizi en çok heyecanlandıran projelerden biri Odak Çekmeköy projemiz. Odak Çekmeköy'ün içerisinde; gençlik merkezi, spor merkezi, millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, açık-kapalı sergi alanları, oyun sahaları, dijital spor merkezi, kaykay pisti, açık otopark, meyve bahçeleri, çim alanlar ve dinlenme alanları bulunacak. Taşdelen, Ekşioğlu ve Alemdağ bölgelerinin ortasında bulunan 4 bin metrekarelik alanda, yeni bir millet parkı ve açık-kapalı otopark düzenlemesi yapacağız. Hamidiye ve Sultançiftliği Mahalleleri bağlantı yolu düzenleme projesi ile hem mahallelerimiz arası bağlantıyı sağlayacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yeni bağlantı yolları açacağız."