Çekyatın altında havasızlıktan öldü

Hatay
'da aşırı yağışın neden olduğu heyelana uykusunda yakalanan Abdulhanan Elmuhammed (15) hayatını kaybetti. Aileye yardıma koşan Mehmet Ceylan, hayatını kaybeden çocuğun çekyat altında sıkışarak can verdiğini anlatarak "İlk etapta geldiğimde aşağısının bayağı kötü olduğunu gördüm. 3 kişi çıkarılmıştı, 1 kişi ise bulunamamıştı. Anneyle karşılaştığımda şoktaydı. Duvarların patlamış olduğunu gördüm. En son çocuk, yağmur sularının gittiği derede bulundu. Çocuğumuz çekyatın altında sıkışarak havasızlıktan hayatını kaybetmişti" dedi.