Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 31.07.2026 14:50

Son dakika | Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cem Küçük hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika | Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

Son dakika haberi! Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Cem Küçük'ü dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

ŞANTAJ İDDİASI

Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu, soruşturmanın bu şekilde başladığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Küçük'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevki gerçekleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA