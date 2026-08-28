Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa 'bildiklerimi anlatcağım' dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama arama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın dosya kapsamında 'bildiklerimi anlatacağım' dediği öğrenildi.