Cem Küçük’ün savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı! Gizli tanıktan dikkat çeken iddialar...

537 BİN 800 LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Cem Küçük'e gazeteci Tahir Sarıkaya ile 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para alışverişi tespit edildiğini hatırlatıldı. Bunun hemen ardından ise gizli tanığın, "Tahir Sarıkaya Cem Küçük'ün para işlerini halleder, çeşitli kişilerden aldığı paraları Cem Küçük'e aktarıyor" yönündeki iddiası okundu. Cem Küçük ise bu iddiaları kabul etmeyerek söz konusu para hareketlerinin yalnızca alacak-verecek ilişkisi ve organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

TURGUT KOÇ YAZIŞMALARI DA SORULDU

Cem Küçük'e başka bir soruşturmadan tutuklu CHP'li iş insanı Turgut Koç'un dijital materyallerinde ele geçirilen WhatsApp yazışmalarını da sordu. Cem Küçük'ün Turgut Koç'a, "İddialar doğru mu değil mi, 500 bin dolar, ayda 15 bin dolar görüştünüz mü?" diye mesaj gönderdiği, Koç'un ise bu iddiaların görüşmelerinde konuşulmadığını belirttiği yer aldı. Bunun üzerine Cem Küçük'ün, "Söyleyeceğim tamam rahat ol", devamında ise "Artık bir ayakkabı hediye edersin" yazdığı, daha sonra da "Şu an yayın tamamen lehine" mesajını gönderdiği tespit edildi.