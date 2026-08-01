Cem Küçük’ün savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı! Gizli tanıktan dikkat çeken iddialar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı. Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cem Küçük Çorlu'ya getirilerek Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
TUTUKLAMA GEREKÇESİNE ULAŞILDI
Aylık gelirini 43 bin 600 TL olduğunu beyan eden Küçük, "Vermiş olduğum bilgilerin yanlış olduğunu düşünmüyorum çünkü başka sitelerde de paylaşıldı. Özür diliyorum." diyerek serbest bırakılmayı talep etti.
ALGI YARATACAK PAYLAŞIMLAR
Hakimliğin kararında, şüphelinin çeşitli saman diliminde canlı yayında İBB soruşturmada tutuklanan Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar çıktığını söyleyerek yanıltıcı bilgi yaydığı aktarıldı. Küçük'ün algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulandı.
Kaçma şüphesinin olduğunu belirten hakimlik adli kontrol tedbirin yetersiz olacağını kaydetti.
SAVCILIK SORGUSUNUN AYRINTILAR VE GİZLİ TANIK İDDİALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gazeteci Cem Küçük'ün savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı. Gizli tanığın öne sürdüğü iddialar tek tek okunarak Cem Küçük'e soruldu. Ayrıca banka hesap hareketleri, para transferleri, WhatsApp yazışmaları ve bazı kişi ve şirketlerden hesabına gönderilen paralar da ayrıntılı şekilde soruldu.
537 BİN 800 LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Cem Küçük'e gazeteci Tahir Sarıkaya ile 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para alışverişi tespit edildiğini hatırlatıldı. Bunun hemen ardından ise gizli tanığın, "Tahir Sarıkaya Cem Küçük'ün para işlerini halleder, çeşitli kişilerden aldığı paraları Cem Küçük'e aktarıyor" yönündeki iddiası okundu. Cem Küçük ise bu iddiaları kabul etmeyerek söz konusu para hareketlerinin yalnızca alacak-verecek ilişkisi ve organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını öne sürdü.
TURGUT KOÇ YAZIŞMALARI DA SORULDU
Cem Küçük'e başka bir soruşturmadan tutuklu CHP'li iş insanı Turgut Koç'un dijital materyallerinde ele geçirilen WhatsApp yazışmalarını da sordu. Cem Küçük'ün Turgut Koç'a, "İddialar doğru mu değil mi, 500 bin dolar, ayda 15 bin dolar görüştünüz mü?" diye mesaj gönderdiği, Koç'un ise bu iddiaların görüşmelerinde konuşulmadığını belirttiği yer aldı. Bunun üzerine Cem Küçük'ün, "Söyleyeceğim tamam rahat ol", devamında ise "Artık bir ayakkabı hediye edersin" yazdığı, daha sonra da "Şu an yayın tamamen lehine" mesajını gönderdiği tespit edildi.
"ŞU AN YAYIN TAMAMEN LEHİNE"
Cem Küçük ise savcılık ifadesinde, Turgut Koç'un internette hakkında çıkan haberler nedeniyle cevap hakkını kullanmak amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini öne sürdü. "Ayakkabı hediye edersin" ifadesinin tamamen şaka olduğunu, daha önce bir ayakkabı mağazasında karşılaştıkları için bu sözü söylediğini belirten Küçük, herhangi bir ayakkabı almadığını savundu. "Şu an yayın tamamen lehine" mesajını ise Turgut Koç'u rahatlatmak amacıyla yazdığını ifade etti.
"PARA KARŞILIĞI YAYIN YAPIYORDU"
Gizli tanığın, Cem Küçük'ün televizyon programlarını, köşe yazılarını ve sosyal medya hesaplarını kullanarak bazı kişiler lehine veya aleyhine para karşılığında yayın yaptığı yönündeki iddiası da dikkat çekti. Küçük, "Bu beyanı kabul etmiyorum. Böyle bir yayınım hiçbir zaman olmadı." diyerek suçlamaları reddetti.
İSTİHBARATLA GÖRÜŞÜYOR ALGISI
Gizli tanığın bir diğer dikkat çeken iddiası ise Cem Küçük'ün televizyon programlarına çıkmadan önce telefonuyla istihbarat yetkilileriyle konuşuyormuş görüntüsü vererek çevresinde algı oluşturduğu yönündeydi. Küçük yine böyle bir davranışının hiçbir zaman olmadığını söyledi.
HABER İÇİN 5 BİN DOLAR TEKLİF
Savcılık sorgusunda Mehmet Cemil Acar'ın dijital materyallerinden elde edilen WhatsApp yazışmaları da Cem Küçük'e gösterildi. 12 Kasım 2024'teki yazışmalarda "5 bin dolar ile yazı yazan ya da haber olur mu?" şeklindeki mesaj göndermesi soruldu. Küçük, "Kendisini neden bu şekilde mesaj attigini bilmiyorum. Bu parayı almadım." cevabını verdi.
AYAKKABI MESELESİ
10 Ocak 2025'te Cem Küçük, "Senin hediyeler ne oldu" diye mesaj attı. Bu mesaja karşı beyanı sorulan Küçük, "Yılbaşında bana ayakkabı almak istemişti." dedi. 6 Şubat 2025'teki konuşmada ise Acar'ın, "Abi günaydın, hangisi size uyar? Zorlu mu, İstinyePark mı? En son ayakkabı numaranız?" diye sorduğu, Cem Küçük'ün ise "43, Zorlu… Önce adını da bir söylesen" yanıtını verdiği görüldü. Yazışmaların devamında Acar'ın, "Abi sizin adınıza kasaya bırakıldı Cem Bey" mesajını gönderdiği, Cem Küçük'ün de "Geçiyorum oraya… Yok, aldım" cevabını verdiği tespit edildi. Savcılık, bu yazışmaları da sorguda gündeme getirerek ayakkabının hangi amaçla gönderildiğini sordu.Cem Küçük ise ifadesinde söz konusu ayakkabının yeni yıl hediyesi olduğunu, herhangi bir haber, paylaşım ya da menfaat karşılığında verilmediğini öne sürdü.
HESABINA GİREN PARALAR DA SORULDU
Savcılık, Cem Küçük'ün banka hesabına farklı şirket ve kişilerden gelen para transferlerini de tek tek gündeme getirdi. Kıbrıs merkezli Diyalog Gazeteciliği isimli firmadan 17 işlemde toplam 77 bin 983 lira, Çin merkezli GB Times Global Broadcasting'den 20 işlemde toplam 65 bin lira, Sezer Sezginer'den 14 işlemde toplam 99 bin lira, Şahrenen Maraş'tan ise 2 işlemde toplam 2 bin 700 lira gönderildiği tespit edildi. Cem Küçük, şirketlerden gelen ödemelerin çevirmenlik ve yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını, Sezer Sezginer'i tanımadığını, diğer para transferlerinin ise mesleki ilişkiler kapsamında gerçekleştiğini öne sürdü.
ADNAN OKTAR DETAYI
Savcılık, gizli tanığın Cem Küçük'ün geçmişte Adnan Oktar suç örgütü lehine algı çalışması yaptığı yönündeki iddiasını da sorguya taşıdı. Cem Küçük ise yalnızca ücret karşılığında yurt dışından gelen kitapların çevirisini yaptığını, bunun dışında örgüt adına herhangi bir faaliyet yürütmediğini savundu.
"FETÖCÜ VE PKK'LI DİYE HEDEF GÖSTERİYORDU"
Dosyadaki gizli tanık, Cem Küçük'ün kendisi aleyhine konuşan kişileri "FETÖ'cü" veya "PKK'lı" diyerek hedef gösterdiğini, daha sonra ücret karşılığında lehlerine yayın yaptığını da öne sürdü. Savcılık bu iddiayı da Cem Küçük'e yöneltti. Küçük ise iddiaların tamamen iftira olduğunu söyledi.
"MURAT ONGUN İLE YAKINLARDI"
Gizli tanık, Cem Küçük'ün bir dönem Murat Ongun ile yakın ilişki içinde olduğunu, hem hükümet hem de Ekrem İmamoğlu lehine hareket ettiğini, İBB soruşturması sürecinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını da iddia etti. Gizli tanık, Cem Küçük'ün Murat Ongun'a "Ekrem Bey asgari ücret konusunda tweet atsın hükümete gol atmak için büyük fırsat, puan toplar" şeklinde whatsaap yazışmasının mevcut olduğunu ileri sürdü. Küçük iddiaları da reddetti.