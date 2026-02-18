Cem Uzan’a bir kötü haber daha: Paris İstinaf Mahkemesi TMSF’yi haklı buldu

TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesini sürdürdü. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Uzan Grubu'nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa'da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa'da tanınması ve icrası talep edilmişti. Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) daha önce söz konusu kararın tenfizine hükmetmişti. Uzanlar bu kararı Paris İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak mahkeme, 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu reddetti.

PARİS MAHKEMESİ TÜRK YARGISINI HAKLI BULDU

Kararda, TMSF'nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı. Kararla birlikte, TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

6,5 MİLYAR DOLAR KAMU ZARARINA SEBEP OLMUŞLARDI

Uzan Ailesinin Türkiye'ye vermiş olduğu zararın minimum 17,4 milyar Dolar olduğu öğrenilirken, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar Dolar kamu zararına sebep oldu ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti.

47 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda; Cem Uzan'ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, Uluslararası Tahkim Heyeti ÇEAŞ ve KEPEZ davasında da Türkiye'yi haklı buldu. Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.