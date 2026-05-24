Haberler Yaşam Haberleri Cemal Kalyoncu'nun ablası Fatma Kabaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 24.05.2026 15:02

Cemal Kalyoncu'nun ablası Fatma Kabaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun ablası, Kalyoncu ailesinin kıymetli büyüğü Fatma Kabaoğlu hayatını kaybetti. Merhumenin vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Fatma Kabaoğlu’nun cenazesi, Pazar günü öğle namazını müteakip Beykoz’da bulunan Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Kabristanı’na defnedildi. Cenazeye çok sayıda ünlü isim ve iş adamı katıldı.

Semih KARA Semih KARA
Cemal Kalyoncu’nun ablası Fatma Kabaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • ABONE OL

Kalyoncu Ailesi, aile büyüğü Fatma Kabaoğlu'na veda etti. Kabaoğlu için Beykoz'da bulunan Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

BÜROKRASİ VE İŞ DÜNYASI KALYONCU AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI

Cenazeye eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Nurettin Nebati, İstanbul Valisi Davut Gül, iş insanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda iş insanı katıldı.

ÇUBUKLU KABRİSTANI'NA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından merhume Fatma Kabaoğlu, Çubuklu Kabristanı'na defnedildi. Ailesi ve sevenleri, Kabaoğlu'nu gözyaşları içinde toprağa verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BERAT ALBAYRAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cemal Kalyoncu'nun ablası Fatma Kabaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA