Cemil Meriç Sergisi ziyaretçileriyle buluştu

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi" ziyaretçilerini açıklıyor. Sergi, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'in kültür mirasını arşiv belgeleri ile görsel materyaller eşliğinde gözler önüne seriyor. Serginin açılış törenine Cemil Meriç'in kızı Cumhur-başkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç de katıldı. Sergi alanındaki kurgunun adeta Cemil Meriç'i yeniden yaşatır nitelikte olduğunu belirten Prof. Meriç, "İnsan koltuğa oturup babam yanımdaymış gibi hissediyor, kitap okumaya başlayacakmışım zannettim." dedi. Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel hazırlanan sergi 20 Ocak'a kadar açık olacak.