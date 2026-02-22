Cemil Tugay’a yakın isime iftar çadırında bıçaklı saldırı

Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İZBB'nin iftar programı için hazırlık yapıldığı esnada Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelini bıçaklı saldırısına uğradı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aslan'ın tedavisinin sürdüğü, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın yakın çalışma arkadaşı olan Ramazan Aslan'ın 12 akrabasını işe aldırdığı iddia edilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise belediye bünyesinden 'havuz sistemi' bünyesine dahil edilen personel ya da işten çıkartılan bir işçi olabileceği öne sürüldü. Başkan Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde yakın çalışma ekibinde yer alan Aslan, Tugay'ın Büyükşehir koltuğuna oturmasıyla birlikte büyükşehir kadrosuna transfer olmuştu. Özellikle personel alımı, görevlendirme süreçleri ve istihdam yönetimi konularındaki stratejik rolü nedeniyle Aslan'ın akrabalarını işe aldırdığı ve personele mobbing uyguladığı iddiasıyla sert eleştirilere maruz kalmıştı.