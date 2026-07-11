Cenaze dönüşü feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Antalya
'daki bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Amasya
'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Dün sabah 06.30 sıralarında kentin girişindeki Gökhöyük Kavşağında yaşanan kazada Mehmet Bilir yönetimindeki araç, bir traktörle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücü Mehmet Bilir (53) kaza yerinde, ağabeyi Yavuz Bilir (55) ile annesi Fatma Bilir (72) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü O.Ş. ise Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.