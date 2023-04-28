Cenaze yolunda kaza

Erzurum'dan Giresun'un Bulancak ilçesine akrabaları Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Akbulut'un cenazesine gelenlerin içinde bulunduğu otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Nikolos G. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Otomobilde bulunan Atilla Bektaş ve Hayri Çıplakçöke kaza yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Amasya'da Doğantepe mevkiinde Hüseyin Kodak'ın (42) kullandığı otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü, annesi Meryem Kodak (62) ve kardeşi Neslihan Kodak yaral olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü ve ennesi kurtarılamadı. Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı Doğan Sarıçoban (35) öldü.Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ise işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ticari araçta bulunan Kudret S. (38) ile Muhammed Mustafa S. (15) ölürken, 17 kişi de yaralandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde de Yüksel Soydal (70) kullandığı hafif ticari araçla düştüğü sulama kanalında can verdi. Samsun'un Bafra ilçesinde, Sinop'un Ayancık ilçesinde, Çorum'un İskilip ilçesinde yaşanan kazalarda da 3 kişi öldü.