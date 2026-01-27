Cenazede miras cinayeti

İstanbul Kağıthane'de camide anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katılan 2 kardeş arasında namazın ardından miras paylaşımından dolayı çıkan kavga cinayetle bitti. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Sınır Sokak üzerinde bulunan Yusuf Ömürlü Camii'nin avlusunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mutlu ailesinin cenaze töreni için camide bulunan aile fertleri, cenazenin nakil aracına konulması sırasında büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (70), cami avlusunun Mesut Sokak'a bakan kısmında 53 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu'ya tabanca ile ateş etti.Açılan ateş sonucu Mehmet Mutlu başından vuruldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet boş kovan bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.Annesi Nuriye Mutlu'nun cenaze töreninde silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Mutlu, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin daha önceden 2 kasten yaralama, 1 tehdit ve 1 aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.