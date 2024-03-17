Cenazesi Kamboçya’da yakılmaktan kurtarıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları tarafından çekiçli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52) cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yakınlarının yaşadığı İzmir'e getirildi. Dünyayı gezmek için çıktığı yolculukta 6 yıl önce gittiği Kamboçya'ya yerleşen Ufuk Öntürk, 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Şüpheliler tutuklandı. İzmir'deki yakınları, önce acı haberi, ardından Budist inancına göre cenazenin yakılması için vekalet istendiğini öğrenince, devlet yetkilileriyle temasa geçti. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenazesi uçakla İzmir'e getirilen Ufuk Öntürk bugün toprağa verilecek.