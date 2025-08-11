Cennet temalı cami ziyaretçi akınına uğruyor

Kırşehir'de, cenneti andıran tasarımı ile dünyaca üne kavuşan Hamidiye Camii, yurtiçinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Abdülhamid Han'ın bağışı ile yaptırılan mescidin yerine inşa edilen 117 yıllık tarihi Hamidiye Cami, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 22.ayeti olan, 'O sizin için yeri döşek, göğü bina yapandır' ifadelerinden ilham alınarak tasarlandı. 1908 yıllında kerpiçten mescit olarak yapılan yapı, zamanla yıkılarak yeniden inşa edildi. Yeni cami, zamanla doğayı yansıtan detaylarıyla hem ibadet edenlerin hem de huzur arayanların uğrak noktası haline geldi. Dış cephede büyük bir 'Allah' lafzı yer alırken, girişte üzüm asması, pencereler arasında kavak ağaçları, mihrapta şelale, tavanda gökyüzü ve bulutlar, zeminde ise çimen dokulu halı bulunuyor. İçerideki tüm eserler Azerbaycanlı üç sanatçı tarafından elle çizildi.Caminin dünyada eşi benzerinin olmadığını belirten Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, "Sadece Kırşehir'den ya da Türkiye'den değil, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerden gelen gurbetçilerimiz camiyi akın akın ziyaret ediyor. Sabah namazı için şehir dışından gelip bu camiyi soruyorlar" dedi. Yurt dışında da oldukça ilgi gören Hamidiye Cami, yabancı gazete ve makalelere de konu olurken, sosyal medyada en çok konuşulan camiler arasında yerini alıyor.