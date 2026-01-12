Cennetin Çocukları 17. bölüm izle! “Senin için dünyayı yakarım…” TRT 1 Cennetin Çocukları son bölüm izle

Cennetin Çocukları 17. bölümle ekranlara dönüyor. Sezen ve Adem'in mutluluğa bir adım daha yaklaştığı kına hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Adem'in kalbinde taşıdığı büyük sır da ağırlaşmaya başlar. Sevdiği kadına gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalan Adem, vicdanıyla baş başa kalır. İşte Cennetin Çocukları son bölüm izle bağlantısı.
Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 17. bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.
12 Ocak 2026 tarihli bu haftaki bölüm yayınlandığında izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari
Ayla'nın kendisine yeni bir hayat kurması, İskender ve Gönül için bir umut olacak mıdır?
