Cennetin Çocukları 17. bölüm izle! “Senin için dünyayı yakarım…” TRT 1 Cennetin Çocukları son bölüm izle

CENNETİN ÇOCUKLARI 17. BÖLÜM KONUSU

Ayla'nın kendisine yeni bir hayat kurması, İskender ve Gönül için bir umut olacak mıdır?

Sezen ve Adem'in mutluluğa bir adım daha yaklaştığı kına hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Adem'in kalbinde taşıdığı büyük sır da ağırlaşmaya başlar. Sevdiği kadına gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalan Adem, vicdanıyla baş başa kalır.