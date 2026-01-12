Haberler Yaşam Haberleri Cennetin Çocukları 17. bölüm izle! TRT 1 ile Cennetin Çocukları son bölüm izle
Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:07

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları bu hafta 17. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın giderek arttığı yeni bölümde Ayla'nın kendisine yeni bir hayat kurması, İskender ve Gönül için bir umut olacak mıdır? Sezen ve Adem'in mutluluğa bir adım daha yaklaştığı kına hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Adem'in kalbinde taşıdığı büyük sır da ağırlaşmaya başlar.

Sevdiği kadına gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalan Adem, vicdanıyla baş başa kalır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 17. BÖLÜM İZLE

Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 17. bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.

12 Ocak 2026 tarihli bu haftaki bölüm yayınlandığında izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

CENNETİN ÇOCUKLARI 17. BÖLÜM KONUSU

Ayla'nın kendisine yeni bir hayat kurması, İskender ve Gönül için bir umut olacak mıdır?

Sezen ve Adem'in mutluluğa bir adım daha yaklaştığı kına hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Adem'in kalbinde taşıdığı büyük sır da ağırlaşmaya başlar. Sevdiği kadına gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalan Adem, vicdanıyla baş başa kalır.

Adem, Sezen'e her şeyi anlatma cesaretini bulabilecek mi? Yoksa bu sır, aralarındaki ilişkiye zarar mı verecek?

Aylak Restoran hâlâ inşaat halindedir. Kuzenler açılışı kınaya yetiştirebilecek midir?

Cennetin Çocukları 17. bölüm izle! TRT 1 ile Cennetin Çocukları son bölüm izle
