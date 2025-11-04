Haberler Yaşam Haberleri Cennetin Çocukları 9. Bölüm Fragmanı İzle “Ne istediğini de ne istemediğini de bil!” TRT 1 ile Cennetin Çocukları fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 00:13

Pazartesi akşamlarının beğenilen dizisi Cennetin Çocukları, 8. bölüm sonrası izleyiciyi heyecanlandırdı. Yeni bölüm fragmanı ise şimdiden gündemde. 9. bölümde neler olacağını merak edenler için yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Cennetin Çocukları 9. bölüm fragmanı izle.

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Cennetin Çocukları 9. bölüm fragmanı ile gündemde. 8. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte Cennetin Çocukları 9. bölüm fragmanı izle ekranı.

CENNETİN ÇOCUKLARI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Cennetin Çocukları 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=whJ2R18LJ6Y

CENNETİN ÇOCUKLARI 8. BÖLÜM KONUSU

Adem, İskender'in Kamil olmadığını anlamıştır. İskender, Adem'in gerçekleri anlatmasını engelleyebilecek midir?

Sezen, Adem için babasını karşısına almıştır. Şeref bundan sonra ne yapacaktır? Sezen aşkı için Şeref'in baskılarına dayanabilecek midir?

Kuzenler, Arife'nin çocukları için verdikleri son mücadelede bu kez Şeref belasıyla karşı karşıya kalır. Şeref tüm aileye saldırırken, İskender onları koruyabilecek midir?

