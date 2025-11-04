Cennetin Çocukları 9. Bölüm Fragmanı İzle “Ne istediğini de ne istemediğini de bil!” TRT 1 ile Cennetin Çocukları fragmanı yayında!

CENNETİN ÇOCUKLARI 8. BÖLÜM KONUSU

Adem, İskender'in Kamil olmadığını anlamıştır. İskender, Adem'in gerçekleri anlatmasını engelleyebilecek midir?

Sezen, Adem için babasını karşısına almıştır. Şeref bundan sonra ne yapacaktır? Sezen aşkı için Şeref'in baskılarına dayanabilecek midir?

Kuzenler, Arife'nin çocukları için verdikleri son mücadelede bu kez Şeref belasıyla karşı karşıya kalır. Şeref tüm aileye saldırırken, İskender onları koruyabilecek midir?