Cennet’in katiline ödül gibi ceza

Konya'da yaşayan Cennet Aşık (17), 6 Ekim 2024 günü evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Kızına ulaşamayan Tuğba Ataseven (40), polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu arada gelen bir ihbarda, bir genç kıza araç çarptığı bildirildi. Hemen olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kazazedenin öldüğü, cesedin de Cennet'te ait olduğu belirlendi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, Cennet'e çarptıktan sonra kaçan otomobilin sürücüsü Aziz Cavlak'ı gözaltına aldı.

Alkollü olduğu belirlenen ve yapılan testler sonucu uyuşturucu kullandığı da ortaya çıkan Aziz Cavlak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ardından Cavlak hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Asliye ceza mahkemesinde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Aziz Cavlak hakkında savcı, uyuşturucu ve alkol etkisi altında araç kullandığı için "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

BİR CANIN BEDELİ 4.5 YIL

Davanın karar duruşmasına, taraf avukatları ile anne Tuğba Ataseven katıldı. Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Aziz Cavlak'ı, iki suçtan toplam 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Acılı anne Tuğba Ataseven, kızının kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.